Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2

Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 10 очков и «+6» в 10 играх в сезоне

Форвард «Вегаса» дважды ассистировал Джеку Айкелу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (6:3).

Источник: Спортс"

В активе 29-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Барбашев (15:49, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком.