Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»

— Когда вы начинали, думали ли, что 1500 матчей — это возможно?
— Нет, нет. Ни в коем случае.
— Какова была ваша цель тогда?
— Одна игра.
— Только семь игроков провели 1500 игр в одной команде. Что потребовалось для этого?
— Удача, здоровье, доверие тренеров и руководства — потребовалось все из этого. Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде.
Что касается здоровья, то я бы хотел, чтобы каждый мог достичь таких результатов, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься».
