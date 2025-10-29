Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.46
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2

Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»

Юбилейной для 40-летнего россиянина стала игра с «Оттавой» (1:7).

Источник: Спортс"

— Когда вы начинали, думали ли, что 1500 матчей — это возможно?

— Нет, нет. Ни в коем случае.

— Какова была ваша цель тогда?

— Одна игра.

— Только семь игроков провели 1500 игр в одной команде. Что потребовалось для этого?

— Удача, здоровье, доверие тренеров и руководства — потребовалось все из этого. Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде.

Что касается здоровья, то я бы хотел, чтобы каждый мог достичь таких результатов, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься».

