Разин о 0:4 от «Ак Барса»: «Металлург» на 1-м месте, все нормально. Гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили. Это проблема, но решаемая"

«Ак Барс» — с победой, с клубным рекордом. Они провели хорошую, самоотверженную, дисциплинированную игру. Наши ребята тоже играли хорошо, но не хватило дисциплины. [Много] мелочей, когда вместо блоков рикошеты в свои ворота. Впереди еще много игр, на ошибках учатся.

Хоккей состоит из отрезков — бывают удачные, бывают неудачные. Бывает, что мы одну забросим, потом пропустим, бывает наоборот. Это хоккей. Мы на первом месте идем, у нас все нормально. Чемпионат продолжается, есть проблемы, есть хорошие моменты, без этого никуда.

При счете 0:0 была равная игра, гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили… Это проблема, но решаемая«, — сказал главный тренер “Металлурга”.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции (21 игра, 32 очка). «Ак Барс» идет вторым (21 матч, 31 очко).