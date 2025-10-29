Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Сибирь
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
6
:
Адмирал
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Барыс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
Козлов о 6:1 с «Адмиралом»: «Хорошая игра “Салавата” — были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Ребята играют друг за друга, если кто ошибся, другой подчищает

Встреча FONBET Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 6:1 в пользу уфимской команды.

Источник: Спортс"

— Хорошая игра с нашей стороны. Понравилась самоотдача, рабочая этика. Что забили столько голов — там были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Но такие игры бывают. Сейчас просто надо сделать выводы, порадоваться немного и готовиться к следующему матчу. Там снова надо много работать, но за счет этого мы и выигрываем.

— Сучков наконец‑то забил, причем два раза. Что мешало ему отличиться до этого? Можно ли сказать, что он прибавил в последних матчах в борьбе?

— Он всегда был в этом хорош. В близком бою, в единоборствах. То, что Егор забил два гола, — я надеюсь, это ему поможет, раскрепостит его. И он дальше будет помогать команде играть на победу.

— То, что у «Салавата Юлаева» много травм, — помогает ли это сплотиться коллективу?

— Я соглашусь с вами. Видно, что ребята сейчас играют друг за друга. Даже если кто ошибся, то другой подчищает. Это хорошее качество, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева».