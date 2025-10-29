Козлов о 6:1 с «Адмиралом»: «Хорошая игра “Салавата” — были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Ребята играют друг за друга, если кто ошибся, другой подчищает

— Хорошая игра с нашей стороны. Понравилась самоотдача, рабочая этика. Что забили столько голов — там были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Но такие игры бывают. Сейчас просто надо сделать выводы, порадоваться немного и готовиться к следующему матчу. Там снова надо много работать, но за счет этого мы и выигрываем.