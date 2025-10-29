Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»

— Мы не судим игрока по очкам. Очки — хорошая вещь, но вклад в команду — это рабочая этика. Для меня было бы лучше меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине.