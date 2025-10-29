Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.10
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.53
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»

СКА обыграл «Сибирь» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Голдобин пропускал встречу.

Источник: Спортс"

30‑летний нападающий перешел в СКА летом из «Спартака». Последний раз он играл 22 октября.

— Когда ждать Зыкова и Голдобина?

— С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно еще неделя.

По Голдобину — когда начнет правильно тренироваться, выкладываться, тогда начнет играть. Пока недоволен его отношением к делу.

— Что конкретно вам не нравится в Голдобине?

— Мы не судим игрока по очкам. Очки — хорошая вещь, но вклад в команду — это рабочая этика. Для меня было бы лучше меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине.

Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это полнял. Ему это все сказано открыто. Я хочу отдачи. Зрители хотят видеть усилие. Но по очкам судить — не мой стиль.

Есть борьба за шайбу, есть желание… Представьте актера, который выходит на сцену, и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжелый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется, — сказал главный тренер СКА.