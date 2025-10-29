Буцаев о пяти поражениях «Сибири» подряд: «Не скажу, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Пока не можем играть целостно все 60 минут»

— Есть много причин, вопросов. Пока мы не можем играть целостно все 60 минут. Надо продолжать работать, требовать выполнения игровой дисциплины, самоотдачу. Не могу сказать, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Есть нюансы, которые не прощаются такой командой (как СКА) в такой лиге, — сказал главный тренер «Сибири».