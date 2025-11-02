Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
1
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.00
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.42
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.06
X
5.18
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

Капризов остался без очков впервые за 5 игр: 2 броска и 1 блок за 23:55 против «Ванкувера». У него 16 баллов в 13 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:2).

На счету 28-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 13 играх в сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 22:38. Результативная серия из 4 игр (2+4 на отрезке) прервалась.

Сегодня Капризов (23:55, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше