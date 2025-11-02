Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
П1
1.59
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
П1
4.70
X
4.50
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
П1
5.20
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

Кузьменко забил «Нью-Джерси», прервав серию из 6 матчей без голов. У него 3+4 в 13 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче с «Нью-Джерси» (1:4).

Источник: Спортс"

На счету 29-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Он прервал безголевую серию из 6 матчей.

Сегодня Кузьменко (17:11, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 3 и допустил 2 потери.