Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.50
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Макдэвид набрал 0+3 с «Чикаго» и вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 3+ очками (138). Рекорд у Гретцки — 301

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 ОТ).

На счету 28-летнего канадца стало 17 (3+14) очков в 13 играх.

Игра с 3 или более очками стала для Макдэвида 138-й за карьеру в лиге. По их числу в составе «Ойлерс» он обошел Яри Курри (137) и теперь занимает чистое 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (301).

Среди действующих игроков лиги Коннор по этому показателю уступает только Сидни Кросби («Питтсбург», 188) и Александру Овечкину («Вашингтон», 140).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
