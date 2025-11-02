Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
2
:
Адмирал
2
П1
3.43
X
2.30
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
П1
1.58
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
П1
4.70
X
4.50
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
П1
5.20
X
5.05
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
П1
2.50
X
4.42
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» — впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл вбрасывание в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:4 Б).

40-летний россиянин впервые в этом сезоне встал на точку. Выигранное вбрасывание стало для него первым с марта 2023 года.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Овечкин выиграл 4 попытки из 9 (44%), в двух следующих — не выиграл ни разу (из 4 попыток).

Чаще всего в карьере Александр — левый крайний нападающий — вставал на вбрасывания в сезоне-2008/09 (32 раза в 79 играх, выиграл 8 попыток — 25%).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше