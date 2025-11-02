Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» — впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку

40-летний россиянин впервые в этом сезоне встал на точку. Выигранное вбрасывание стало для него первым с марта 2023 года.
Отметим, что в сезоне-2022/23 Овечкин выиграл 4 попытки из 9 (44%), в двух следующих — не выиграл ни разу (из 4 попыток).
Чаще всего в карьере Александр — левый крайний нападающий — вставал на вбрасывания в сезоне-2008/09 (32 раза в 79 играх, выиграл 8 попыток — 25%).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше