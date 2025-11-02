Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Саша — великий игрок, побил все рекорды. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»

На счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 7 (2+5) очков за 12 игр в этом сезоне.
"Конечно, он сможет выровнять ситуацию. Саша — великий игрок, он забросил больше всех шайб на этой планете, побил все рекорды.
Он профессионал, знает, что делает, и мы должны помочь ему с этим. Поэтому не надо делать заранее никаких выводов.
Такие периоды бывают в жизни каждого, но все будет нормально", — сказал Каменский.
Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» — впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку.
