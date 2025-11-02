Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.39
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.11
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.55
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
03.11
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
03.11
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.44
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03.11
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.61
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2

Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Саша — великий игрок, побил все рекорды. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал серию Александра Овечкина из четырех матчей без набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 7 (2+5) очков за 12 игр в этом сезоне.

"Конечно, он сможет выровнять ситуацию. Саша — великий игрок, он забросил больше всех шайб на этой планете, побил все рекорды.

Он профессионал, знает, что делает, и мы должны помочь ему с этим. Поэтому не надо делать заранее никаких выводов.

Такие периоды бывают в жизни каждого, но все будет нормально", — сказал Каменский.

Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» — впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше