Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03.11
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.55
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03.11
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.39
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
03.11
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.47
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.11
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.61
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал не переживать из-за результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах сезона. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.

«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», — сказал Вячеслав Фетисов.

У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке — установлен в сезоне-2023/24.

