Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»

Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах сезона. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.
«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», — сказал Вячеслав Фетисов.
У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке — установлен в сезоне-2023/24.
