Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У “Спартака” много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть “химия”, посмотрим, как будет дальше»

— Мы знали о перестановках в тренерском штабе «Сочи», но больше мы концентрировались на своей игре. Понимаем, что когда у команды первая игра с новым тренером — то обычно это дает ей эмоции и положительный импульс. Но, повторюсь, больше мы концентрировались на своей игре.