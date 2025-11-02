Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.02
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.65
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У “Спартака” много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть “химия”, посмотрим, как будет дальше»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о причинах поражения от «Сочи» (2:5) в выездном матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— У команды соперника перед этой игрой сменился главный тренер. Вы ждали каких изменений в игре ХК «Сочи» после недавней встречи в Москве?

— Мы знали о перестановках в тренерском штабе «Сочи», но больше мы концентрировались на своей игре. Понимаем, что когда у команды первая игра с новым тренером — то обычно это дает ей эмоции и положительный импульс. Но, повторюсь, больше мы концентрировались на своей игре.

— Довольны ли Вы игрой тройки Мальцева, Ружички и Тодда, которые уже не первую игру действуют вместе?

— Да, ребята играют вместе уже не первую игру, у них присутствует «химия», но как будет складываться дальше, посмотрим. У нас сейчас много травмированных игроков, и мы ищем разные варианты сочетаний на данном этапе, — сказал Алексей Жамнов.