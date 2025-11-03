Никитин об ударе Коваленко по лицу Мелошу: «ЦСКА вместо большинства получил меньшинство. А Спронг лучше? В детской школе нужно объяснять, это не командные действия»

— Обоюдоострая игра. Моменты были и там, и там, но вместо большинства мы получили меньшинство. Наверное, в этом и проблема этого счета.
— Можно сказать, что игра шла до гола?
— По факту — да. Были хорошие возможности забить.
— Разговаривали с Коваленко? Объясняли, что быть игроков соперника — это нехорошо?
— Это нужно в детской спортивной школе объяснять. А что, Спронг лучше? Это наша болезнь, не то что дисциплина. Я даже не знаю. Это не командное действие. А хоккей — командный вид спорта. Все просто.
— Когда стоит ждать дебюта Самонова?
— Не могу ответить. Мы к игре готовились. В ближайшее время прилетит, а там разберемся.
— Два года не побеждали в Минске. Это психологически отражается на команде?
— Я, честно говоря, не знаю, как это отражается. Есть стимул победить, — сказал Игорь Никитин.