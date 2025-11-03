Ричмонд
Никитин об ударе Коваленко по лицу Мелошу: «ЦСКА вместо большинства получил меньшинство. А Спронг лучше? В детской школе нужно объяснять, это не командные действия»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о дисциплине команды после поражения от минского «Динамо» (0:2) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Обоюдоострая игра. Моменты были и там, и там, но вместо большинства мы получили меньшинство. Наверное, в этом и проблема этого счета.

— Можно сказать, что игра шла до гола?

— По факту — да. Были хорошие возможности забить.

— Разговаривали с Коваленко? Объясняли, что быть игроков соперника — это нехорошо?

— Это нужно в детской спортивной школе объяснять. А что, Спронг лучше? Это наша болезнь, не то что дисциплина. Я даже не знаю. Это не командное действие. А хоккей — командный вид спорта. Все просто.

— Когда стоит ждать дебюта Самонова?

— Не могу ответить. Мы к игре готовились. В ближайшее время прилетит, а там разберемся.

— Два года не побеждали в Минске. Это психологически отражается на команде?

— Я, честно говоря, не знаю, как это отражается. Есть стимул победить, — сказал Игорь Никитин.