Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»

— Александру надо выходить на новый уровень, хотя сначала до старого добраться не помешало бы. Да и ЦСКА в этом состоянии и составе не главный претендент на Кубок. В целом получается, что в клубе рассчитывают, что Самонов будет много выручать, а сам вратарь за счет этого перехода планирует поднять свои котировки в лиге. На бумаге здорово для всех, а на деле надо смотреть, — сказал Павел Сучков.