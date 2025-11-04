Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.29
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.48
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»

Бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков выразил мнение об отсутствии прогресса у иностранных вратарей в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Перехода Самонова ждали давно: после ухода Хмелевски из «Салавата Юлаева» пошли разговоры, что Александр следующий. А теперь держать трех вратарей примерно одного уровня ЦСКА не будет, так что ждем расторжения Спенсера Мартина. Кардинально ситуацию для армейцев это подписание не изменит.

Пока проблема не столько в игре вратарей, сколько в действиях всей пятерки на льду. Но определенно мотивированный Самонов должен добавить стабильности. Вопрос, как быстро он приведет себя в рабочую форму. Тренер вратарей Рашит Давыдов работал с Самоновым в СКА, и контакт должен быть налажен.

— Многие эксперты сомневаются, что, Самонов — кубковый вратарь.

— Александру надо выходить на новый уровень, хотя сначала до старого добраться не помешало бы. Да и ЦСКА в этом состоянии и составе не главный претендент на Кубок. В целом получается, что в клубе рассчитывают, что Самонов будет много выручать, а сам вратарь за счет этого перехода планирует поднять свои котировки в лиге. На бумаге здорово для всех, а на деле надо смотреть, — сказал Павел Сучков.