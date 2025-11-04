«Айлендерс» подписали контракт с лабрадором Марти, названным в честь Мэтта Мартина. Клуб ранее подготовил 5 собак-поводырей и помощников совместно с фондом America’s VetDogs

America’s VetDogs — национальный благотворительный фонд, который обучает служебных собак для ветеранов и сотрудников экстренных служб с инвалидностью. Организация вновь объединила усилия с «Айлендерс» для воспитания будущей собаки-помощника. На сегодняшний день команда уже помогла вырастить 3 собак-поводырей для людей с нарушением зрения и 2 служебных собак для ветеранов и спасателей.