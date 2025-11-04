Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.29
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.48
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

«Айлендерс» подписали контракт с лабрадором Марти, названным в честь Мэтта Мартина. Клуб ранее подготовил 5 собак-поводырей и помощников совместно с фондом America’s VetDogs

«Айлендерс» представил нового щенка в рамках программы Puppy with a Purpose в составе клуба. Болельщики выбрали для щенка имя Марти — в честь 36-летнего нападающего «Айлендерс» Мэтта Мартина.

Источник: Спортс"

Это уже шестой щенок программы Puppy with a Purpose, реализуемой клубом совместно с некоммерческой организацией America’s VetDogs.

America’s VetDogs — национальный благотворительный фонд, который обучает служебных собак для ветеранов и сотрудников экстренных служб с инвалидностью. Организация вновь объединила усилия с «Айлендерс» для воспитания будущей собаки-помощника. На сегодняшний день команда уже помогла вырастить 3 собак-поводырей для людей с нарушением зрения и 2 служебных собак для ветеранов и спасателей.

В ближайшие 14−18 месяцев девятинедельный лабрадор-ретривер будет проходить базовую дрессировку и социализацию при активной поддержке фанатов, сотрудников клуба и сообщества. Щенок станет постоянным гостем клубных мероприятий, чтобы привыкнуть к шуму, зрителям и разным условиям — все это важно для будущей работы служебной собаки.

После завершения базового курса Марти отправится в главный центр America’s VetDogs в Смиттауне (штат Нью-Йорк) для прохождения профессиональной подготовки и дальнейшего назначения своему будущему хозяину.

Фото: longisland.news12.com.