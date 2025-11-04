Ричмонд
Строум про 2 шайбы у Овечкина в 12 матчах: «Вашингтону» нужно создать больше моментов для него. Чем лучше будет наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха"

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался о результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Россиянин набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах регулярки. В последних 4 встречах Овечкин не отметился результативными действиями.

"За то время, что я здесь, у него уже пару раз бывали непродолжительные периоды без заброшенных шайб, но, думаю, уверенность в себе никогда не помешает любому игроку. Я также считаю, что мы определенно можем создавать для него больше моментов в большинстве.

Кажется, у него больше всех заброшенных шайб в большинстве за всю историю, и обычно, когда он забивает в такой ситуации, это придает импульс и в игре в равных составах, и тогда начинают происходить хорошие вещи. Так что, я думаю, чем лучше будет действовать наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха", — сказал Дилан Строум.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
