Строум про 2 шайбы у Овечкина в 12 матчах: «Вашингтону» нужно создать больше моментов для него. Чем лучше будет наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха"

Кажется, у него больше всех заброшенных шайб в большинстве за всю историю, и обычно, когда он забивает в такой ситуации, это придает импульс и в игре в равных составах, и тогда начинают происходить хорошие вещи. Так что, я думаю, чем лучше будет действовать наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха", — сказал Дилан Строум.