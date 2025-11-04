Ричмонд
«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 шайба в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 голов в первых 5 играх в сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о том, что Алекс Лимож стал меньше забивать.

Источник: Спортс"

У 28-летнего канадского нападающего минского «Динамо» 1 гол в последних 16 играх. При этом он начал сезон с 6 шайб в первых 5 матчах.

Всего у Лиможа 20 (7+13) очков в 21 игре при полезности «+9».

— Лимож забросил лишь одну шайбу в последних 16 матчах. Вас это волнует?

— Думаю, прежде всего это его волнует. Я всегда говорю: плохая кобыла берет со старта. Мы всегда говорили, что КХЛ — непростая лига, но он играет, отдается, у него есть моменты. Это нужно преодолеть. И сегодня он старался и мог решить.

Но он парень хорошего возраста, играет в хорошей линии. Просто нужно взять на себя ответственность, — сказал главный тренер минчан после победы над ЦСКА (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки».