Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это для меня приоритет»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сказал, что у него нет времени скучать по работе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Вы увлеченно занимались с юными хоккеистами. Недавно Владимир Плющев заявил, что в КХЛ скучают по вас, как по тренеру, потому что вы очень харизматичный. Не скучаете ли вы?

— Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю. Также максимально развиваю детей, юношей. С ними очень интересно работать. Конечно, для меня очень важно всегда развиваться.

Сейчас мои мысли только о сборной России. Стараюсь помогать в развитии детской школы хоккея максимально, академии хоккея. И очень важно понимать, что работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом.

Я очень рад, что у меня есть возможность работать в сборной России, — сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Ротенберг.

Напомним, что «Россия 25» под руководством специалиста примет участие в декабрьском Кубке Первого канала в Новосибирске. Также на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана.