Артюхин о результативности Малкина: «Пока так прет, надо продолжать играть. Его и Овечкина хочется увидеть в КХЛ, но в Северной Америке на них тоже приходят люди»

Бывший хоккеист клубов НХЛ Евгений Артюхин прокомментировал результативность Евгения Малкина в начале регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 5» за 14 матчей в текущем сезоне.

"Конечно, в таком возрасте уже приходится постоянно находить мотивацию, чтобы продолжать играть на таком уровне. Все зависит от здоровья, насколько оно позволяет.

Думаю, у каждого есть в голове мысли и предельная точка, от которой ты отталкиваешься, до какого возраста хочешь играть. Если пока так прет у ребят, то надо продолжать играть, зачем возвращаться? Но хоккей с каждым годом меняется, скорости растут, сложно сказать, что будет через год.

Все от них зависит, когда они хотят закончить. Ягр, например, все играет. Пытается, наверное, какой-то рекорд перебить, чтобы потом его пытались догнать. У каждого своя какая-то мотивация.

Наверняка, Женя с Сашей Овечкиным хотели бы закончить в родных клубах для себя на хорошей ноте. Главное — без травм! И хочется им пожелать здоровья. Конечно, нам хочется их увидеть в КХЛ, но на них там тоже люди приходят, смотрят, фанатеют от них.

Пусть продолжают как можно дольше играть на таком уровне, и продолжают радовать не только нас своей игрой, но и североамериканских болельщиков", — сказал Артюхин.

Малкин, Макдэвид и Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ — у всех по 16 передач.