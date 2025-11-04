Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
05.11
Баффало
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.55
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05.11
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
05.11
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05.11
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05.11
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05.11
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.52
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
05.11
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.53
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
05.11
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.77
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
05.11
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что доволен действиями Николая Голдобина в матче с московским «Динамо».

Источник: Спортс"

Сегодня СКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. Голдобин не отметился результативными действиями.

— Голдобин удивил своим силовым приемом.

— Не только этим. Когда человек хочет, мы этому только рады, будем приветствовать. Это было приятно, также был заблокированный бросок и пара хороших передач. Хотим видеть это в каждой игре, в каждом отрезке.

Это тот игрок, который может изменить исход матча. У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать. Это радует, — сказал Ларионов.