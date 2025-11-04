Сапего о толчке Романова на борт: «Не понял, почему арбитр никак не наказал “Динамо”. Должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать»

Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука. Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.
«Равная игра, в третьем периоде действовали “от ножа” до гола. Соперник смог забросить шайбу, а мы нет.
Что касается эпизода с толчком Романова на борт, должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать. Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо».
Следующий матч с «Шанхаем». Очень важная игра, они в нашей конференции. Нам надо набирать очки, хотим победить", — сказал Сапего.
Игрок СКА травмировался и уехал в больницу. Судья поздно остановил игру.