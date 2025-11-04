Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
05.11
Баффало
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.55
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05.11
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
05.11
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05.11
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05.11
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05.11
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.52
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
05.11
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.53
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
05.11
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.77
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
05.11
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Сапего о толчке Романова на борт: «Не понял, почему арбитр никак не наказал “Динамо”. Должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать»

Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал ситуацию с травмой Владислава Романова.

Источник: Спортс"

Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука. Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.

«Равная игра, в третьем периоде действовали “от ножа” до гола. Соперник смог забросить шайбу, а мы нет.

Что касается эпизода с толчком Романова на борт, должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать. Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо».

Следующий матч с «Шанхаем». Очень важная игра, они в нашей конференции. Нам надо набирать очки, хотим победить", — сказал Сапего.

Игрок СКА травмировался и уехал в больницу. Судья поздно остановил игру.