Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия"

Ранее хоккеист подписал просмотровый контракт с «Трактором». 28-летний защитник провел за клуб 3 матча и сделал 1 передачу.
— Егор Рыков подпишет полноценный контракт с «Трактором»?
— Надеюсь, он подпишет полноценный контракт в ближайшие дни. Руководителей должна устроить его игра.
Переговоры по нему шли уже давно, еще месяц назад, но тогда не было возможности. «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком, и если он подпишет контракт, то на минимальные условия.
Здесь важнее, что у команды большие задачи. «Трактору» все равно надо возвращаться на высокий уровень, — сказал агент Шуми Бабаев.