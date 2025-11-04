Ричмонд
03:00
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.53
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.33
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.77
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия"

Агент защитника Егора Рыкова высказался о будущем игрока.

Источник: Спортс"

Ранее хоккеист подписал просмотровый контракт с «Трактором». 28-летний защитник провел за клуб 3 матча и сделал 1 передачу.

— Егор Рыков подпишет полноценный контракт с «Трактором»?

— Надеюсь, он подпишет полноценный контракт в ближайшие дни. Руководителей должна устроить его игра.

Переговоры по нему шли уже давно, еще месяц назад, но тогда не было возможности. «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком, и если он подпишет контракт, то на минимальные условия.

Здесь важнее, что у команды большие задачи. «Трактору» все равно надо возвращаться на высокий уровень, — сказал агент Шуми Бабаев.