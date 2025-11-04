Ларионов о СКА: «Самое важное — держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить»

Сегодня клуб уступил «Динамо» со счетом 1:2. СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе.
— Следующие матчи будут не менее тяжелыми — с «Шанхайскими Драконами» и с «Динамо» в Москве. Будут ли вноситься корректировки?
— Очень непростой вопрос. В данной ситуации ты не можешь сделать больше, чем делаешь. Здесь важно дать возможность ребята восстановиться.
— Исходя из вашего опыта, что является главным ингредиентом, чтобы команда встала с колен?
— Ингредиент? Начинать забивать. Голы сами не приходят. Чтобы забивать, надо получить уверенность. Идет огромное старание от ребят.
Самое важное — держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить. Мы мало забиваем. Вопрос заключается в той психологии, которую ждем от каждого игрока, — сказал Ларионов.