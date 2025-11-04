Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Бостон
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Юта
П1
2.80
X
4.53
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Каролина
П1
2.51
X
4.33
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
П1
1.87
X
4.77
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Самое важное — держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о выступлении команды.

Источник: Спортс"

Сегодня клуб уступил «Динамо» со счетом 1:2. СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе.

— Следующие матчи будут не менее тяжелыми — с «Шанхайскими Драконами» и с «Динамо» в Москве. Будут ли вноситься корректировки?

— Очень непростой вопрос. В данной ситуации ты не можешь сделать больше, чем делаешь. Здесь важно дать возможность ребята восстановиться.

— Исходя из вашего опыта, что является главным ингредиентом, чтобы команда встала с колен?

— Ингредиент? Начинать забивать. Голы сами не приходят. Чтобы забивать, надо получить уверенность. Идет огромное старание от ребят.

Самое важное — держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить. Мы мало забиваем. Вопрос заключается в той психологии, которую ждем от каждого игрока, — сказал Ларионов.