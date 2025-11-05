Ричмонд
Овечкину по силам кругосветное плавание, считает Федор Конюхов: «Атлеты — романтики, целеустремленные, много работают над собой. Для кругосветки это и нужно»

Путешественник Федор Конюхов заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен совершить кругосветное плавание.

Источник: Спортс

"Конечно, Александру это по силам.

Каждый спортсмен может совершить такое плавание, потому что атлеты — они романтики, целеустремленные, много работают над собой, а для кругосветного плавания это и нужно", — сказал Федор Конюхов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
