Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.54
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.66
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: “Хочу доиграть в “Салавате”, финансовый вопрос почти не обсуждался”

Григорий Панин рассказал, что практически не обсуждал зарплату при переговорах с «Салаватом» о новом контракте летом. 39-летний защитник подписал соглашение на год и 15 млн рублей.

Источник: Sports

— В межсезонье вы подписали однолетний контракт и пошли на понижение зарплаты. Хотелось сыграть еще один сезон или же помочь клубу и команде?

— Все вместе. Можно было гнаться за деньгами, сидеть и ждать, но я, наверное, не такой человек. По ходу карьеры, конечно, выбирал варианты, чтобы и зарплата устраивала, и клуб. Но сейчас я подошел к вопросу так, что я хочу здесь доиграть. Во время переговоров я прямо сказал: «Я хочу доиграть в “Салавате”.

Разговаривал с Ринатом Рашитовичем [Башировым] летом. И финансовый вопрос не стоял во главе угла, он практически не обсуждался. Я понимал, что сезон будет тяжелым, будет больше работы у меня, больше работы в раздевалке и на лавке, больше работы у тренерского штаба.

Конечно, всегда хочется большего, и в карьере я всегда ставил самые высокие задачи. Даже сейчас они самые высокие и к себе, и к команде, и вообще в целом к клубу. Но ситуация сложилась так, — сказал Григорий Панин.