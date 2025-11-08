Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
1
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.35
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
42.00
X
8.00
П2
1.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.22
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

«Рейнджерс» выиграли 7 из 9 матчей на выезде в этом сезоне. Дома — 6 поражений в 6 играх

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В гостях у команды Майка Салливана 7 побед в 9 играх при 15 очках (83,3%). При этом дома команда проиграла все 6 матчей, набрав 1 очко (8,3%).

С 16 очками в 15 играх клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в Восточной конференции.