Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари». У вратаря 6 побед в 11 играх в сезоне при 92,7% сэйвов и КН 2,33

24-летний американец отразил все 33 броска по своим воротам. Матч на ноль стал для него 6-м в карьере и первым в составе «Блэкхокс».
В текущем сезоне у Найта 6 побед в 11 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.
Вратарь «Чикаго» Спенсер Найт был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:0).
