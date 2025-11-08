Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари». У вратаря 6 побед в 11 играх в сезоне при 92,7% сэйвов и КН 2,33

Вратарь «Чикаго» Спенсер Найт был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:0).

24-летний американец отразил все 33 броска по своим воротам. Матч на ноль стал для него 6-м в карьере и первым в составе «Блэкхокс».

В текущем сезоне у Найта 6 побед в 11 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.