Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл

Форвард «Сан-Хосе» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1).

Источник: Спортс"

На счету 19-летнего канадца стало 23 (9+14) очка в 15 играх в сезоне при полезности «+6».

Первый номер драфта-2024 единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. На втором месте идет первый номер драфта-2023 Коннор Бедард из «Чикаго» с 22 (8+14) очками в 15 играх.

Третье место делят форварды Джек Айкел («Вегас», 21 в 13, 8+13), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17) и Кирилл Капризов (21 в 16, 9+12).

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше