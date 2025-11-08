Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл

На счету 19-летнего канадца стало 23 (9+14) очка в 15 играх в сезоне при полезности «+6».
Первый номер драфта-2024 единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. На втором месте идет первый номер драфта-2023 Коннор Бедард из «Чикаго» с 22 (8+14) очками в 15 играх.
Третье место делят форварды Джек Айкел («Вегас», 21 в 13, 8+13), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17) и Кирилл Капризов (21 в 16, 9+12).
