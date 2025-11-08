Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.22
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.23
П2
3.32
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.83
П2
3.68
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер — сегодня это привело к голам»

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой.

"Сегодня наши лидеры были лучшими игроками в команде. Наши проблемы с голами никогда не были связаны с недостатком усилий. У нас есть игроки, способные завершать атаки, и сегодня они это показали.

Панарин дирижирует атаками в каждом матче. Он каждый вечер создает опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Его гол был мастерским«, — сказал главный тренер “Рейнджерс”.