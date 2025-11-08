Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер — сегодня это привело к голам»

Форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой.
"Сегодня наши лидеры были лучшими игроками в команде. Наши проблемы с голами никогда не были связаны с недостатком усилий. У нас есть игроки, способные завершать атаки, и сегодня они это показали.
Панарин дирижирует атаками в каждом матче. Он каждый вечер создает опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Его гол был мастерским«, — сказал главный тренер “Рейнджерс”.