Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.22
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.23
П2
3.32
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.70
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.83
П2
3.68
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

38-летний Зукарелло ассистировал Капризову в своем первом матче в сезоне. Форвард «Миннесоты» пропустил 15 игр из-за травмы

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло вернулся в состав команды после травмы и принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:2).

38-летний норвежец (16:14, «минус 1», 1 бросок) принял участие в комбинации, которая завершилась голом Кирилла Капризова.

В прошлой регулярке Зукарелло провел за «Уайлд» 69 игр и набрал 54 (19+35) очка.