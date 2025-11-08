Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.85
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
62.00
X
8.50
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
2
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.15
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
15.00
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.34
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.38
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.58
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.20
X
5.01
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, могут ли в России благодаря системе развития детско-юношеского хоккея вырасти будущие хоккейные звезды, наподобие Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

"Уже появляются. Если вы посмотрите на сборную России до 18 лет, там играют очень сильные игроки, у них очень высокий уровень.

Возможно, эти ребята станут новыми звездами, Капризовыми, Овечкиными, Малкиными", — сказал Ротенберг.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше