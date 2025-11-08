Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»

"Уже появляются. Если вы посмотрите на сборную России до 18 лет, там играют очень сильные игроки, у них очень высокий уровень.
Возможно, эти ребята станут новыми звездами, Капризовыми, Овечкиными, Малкиными", — сказал Ротенберг.
Узнать больше по теме
