Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.10
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.42
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.54
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.53
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.45
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.74
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на Олимпиаде. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек&raqu

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что узнал о переходе Пьеррика Дюбе непосредственно перед игрой с «Динамо».

Источник: Спортс"

Сегодня СКА обыграл «Динамо» со счетом 3:2.

Ранее «Трактор» обменял Пьеррика Дюбе в клуб из Санкт-Петербурга.

— Сегодня к СКА присоединился Дюбе. Как оцените переход и где видите его?

— Я это узнал перед игрой. Пока у меня мало информации. Меня беспокоит, что он игрок сборной Франции, а сборная Франции играет на Олимпиаде. Я это озвучил руководству. Но обмен сделан, это факт.

Где его вижу, пока не скажу. Для меня он пока неизвестный человек. Надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы он почувствовал себя хорошо и развил свои лучшие качества.

— Был ли у вас разговор с Бреннаном Менеллом в свете того, что он раньше играл за «Динамо»?

— С Бреннаном я говорил перед игрой в Петербурге. Он поделился некоторыми секретами, которые мы извлекли. Для него это был важный матч. Он был частью этой команды, этого сильного звена. Он хороший парень. Если он примет те правила игры, которые я ему сказал, то все будет хорошо. А он их принимает. Это радует.

— Ваш сын сегодня сидел в раздевалке с вашим перстнем. Это что-то значит?

— Я его просто оставил в Петербурге и не надел, хотел надеть другой. Перстни в хоккей не играют. Я в эти дела не верю. Если бы все было так просто в карьере, я бы менял перстни каждую игру, — сказал Ларионов.