Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
5.20
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.42
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.54
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.53
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.45
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.74
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Кудашов о 2:3 от СКА: «Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря — и шайба у наших ворот. Так охарактеризую игру»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА со счетом 2:3.

Источник: Спортс"

— Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря — и шайба у наших ворот. Так я охарактеризую игру.

— Ожиганов не принимал участие в игре, поэтому во второй паре выходил Адамчук. В дальнейшем вместо Адамчука выходил Шараканов. С чем была связана замена?

— Мы делали разные тренировки, наигрываем разные комбинации.

— Кудрявцев вернулся в «Динамо». Когда его ждать?

— Нескоро. Вы знаете, почему он не играл? Он еще в процессе восстановления. Пока нет сроков восстановления, — сказал Кудашов.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд.