Кудашов о 2:3 от СКА: «Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря — и шайба у наших ворот. Так охарактеризую игру»

— Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря — и шайба у наших ворот. Так я охарактеризую игру.
— Ожиганов не принимал участие в игре, поэтому во второй паре выходил Адамчук. В дальнейшем вместо Адамчука выходил Шараканов. С чем была связана замена?
— Мы делали разные тренировки, наигрываем разные комбинации.
— Кудрявцев вернулся в «Динамо». Когда его ждать?
— Нескоро. Вы знаете, почему он не играл? Он еще в процессе восстановления. Пока нет сроков восстановления, — сказал Кудашов.
СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд.