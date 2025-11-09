Ричмонд
Хоккей. НХЛ
10.11
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.87
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.35
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.52
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
10.11
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.48
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
10.11
Ванкувер
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.64
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Молодежная сборная Беларуси по хоккею стала второй на Кубке Будущего

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на международном турнире «Кубок Будущего» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Участие в турнире приняли молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская команда России (U18). В первом туре подопечные Андрея Михалева обыграли казахов (3:1), во втором матче были сильнее российских юниоров (2:1). В решающем поединке наши парни уступили молодежке хозяев со счетом 0:4, завоевав тем самым серебряные медали.

Сборная России — U20 также одержала победу на майском турнире серии «Кубок Будущего» в Новосибирске. В феврале этого года международные соревнования принимал Минск, тогда трофей забрали белорусские хоккеисты.