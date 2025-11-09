Молодежная сборная Беларуси по хоккею стала второй на Кубке Будущего

Участие в турнире приняли молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская команда России (U18). В первом туре подопечные Андрея Михалева обыграли казахов (3:1), во втором матче были сильнее российских юниоров (2:1). В решающем поединке наши парни уступили молодежке хозяев со счетом 0:4, завоевав тем самым серебряные медали.