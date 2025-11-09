Ричмонд
Ушнев о драках «Сочи» и «Авангарда» при Назарове: «Тренер говорил: “Надо поднять командный дух и сделать зрителям приятно”. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда злости

Защитник Никита Ушнев высказался о драках в составе «Сочи» при тренере Андрее Назарове.

Источник: Спортс"

— За одну предсезонку в «Сочи» вы приняли участие сразу в трех драках: с Донатом Стальновым на тренировке и в двух товарищеских играх с «Авангардом». По вашему мнению, это вас как-то характеризует?

— Наоборот, эти драки меня абсолютно не характеризуют. В жизни и на льду я самый неконфликтный человек в мире. Не знаю, что должен сделать соперник, чтобы вывести меня из себя и заставить скинуть краги.

Все, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, то лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: «Сейчас будем драться» и скидываешь краги.

При этом я очень коммуникабельный. Не вижу смысла мериться кулаками, как это делали люди тысячу лет назад, когда не знали, что все можно просто обсудить.

— Что предшествовало обоим массовым дракам в матчах «Сочи» и «Авангарда»?

— Тренер заходит в раздевалку, называет пятерку самых сильных хоккеистов команды и говорит нам заглянуть в тренерскую. Мы приходим, и он говорит: «Ребята, сегодня надо будет сразу поднять командный дух и сделать зрителям приятно».

Я солидарен с Андреем Викторовичем Назаровым в том смысле, что мы играем не ради себя, а для болельщиков. Поскольку «Сочи» тогда был не на первых ролях, интерес к команде можно было поднять массовой дракой. На месте тренера я бы тоже задумался о таком медийном событии.

И вот, мы выходим на центральное вбрасывание, я подъезжаю к Брюквину и говорю, что сейчас будем драться. Он смотрит на меня и расстроено спрашивает: «Серьезно, что ли? Только лицо мое побереги». Я говорю ему, что не буду сильно бить, постараюсь лояльнее. И вот звучит свисток, мы скидываем краги и деремся без злости. Это сложно, но для команды, видимо, так было нужно.

— К самим дракам в хоккее относитесь нормально?

— Да, это классно. В обычной жизни мужчина должен побороть в себе злость, но если выплескивать свои эмоции на льду для привлечения зрительского интереса, то я это никак не осуждаю.

Что интересно в хоккее обывателю, который не разбирается в правилах? Гол, драка и жесткий силовой прием. Так же и в «Формуле 1», где больше всего эмоций вызывают обгон или авария.

— Каким тренером вы запомнили Андрея Назарова?

— Если честно, смотря за ним до этого по телевизору, я думал, что он очень жесткий, но на самом деле Андрей Викторович оказался замечательным мужиком.

Назаров всегда за свою команду и пацанов, ему не все равно на коллектив. Он может вовремя пошутить или кого-то наругать, но все равно очень смешно, — сказал Ушнев.