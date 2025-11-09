Ушнев о драках «Сочи» и «Авангарда» при Назарове: «Тренер говорил: “Надо поднять командный дух и сделать зрителям приятно”. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда злости

Все, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, то лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: «Сейчас будем драться» и скидываешь краги.