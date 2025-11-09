Егор Савиков: «В СКА играют хорошие ребята, они меня здорово приняли, что помогает в адаптации. Чувствую доверие со стороны штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает»

Что касается Николая и Андрея, то они мне очень помогли как с адаптацией, так и с решением бытовых вопросов. Я очень благодарен им за это. Я встречался с ребятами, еще когда они играли со «Спартаком» в Москве. Они, да и в принципе много кто, звонили мне, поддерживали. Их поддержка помогла мне морально, ведь тяжело тренироваться и готовиться к сезону по сути в одиночку.