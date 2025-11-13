Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.78
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.51
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Исаков о 5:3 с «Сочи»: «Нерв накалился перед началом третьего периода. “Торпедо” за счет большинства удалось переломить игру и победить»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Сочи» (5:3) в Fonbet Чемпионате КХЛ. Нижегородская команда проигрывала 0:2 до начала третьего периода, а в финальной двадцатиминутке хоккеисты «Торпедо» забросили 5 шайб.

— Хочу поздравить команду и болельщиков. Понятно, что перед началом третьего периода нерв накалился, но здорово, что за счет большинства удалось переломить игру и довести матч до победы.

— Можно сказать, что в игре команды появляется солидность?

— Наверное, команда верит в то, что она делает, пытается до конца выполнять игровое задание и добивается результата, — сказал Алексей Исаков.

«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов — при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб — 4 за 5 минут.