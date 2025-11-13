Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.78
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.51
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Ларионов после 1:2: «Поляна в Уфе шире на 2 метра, чем в Питере. “Салават” грамотно держал шайбу, у СКА не было сил ее забрать»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Салавата» (1:2) в выездном матче Fonbet КХЛ рассказал, как широкая площадка на «Уфа-Арене» усложняет игру при отборе шайбы.

Источник: Спортс"

— В третьем периоде соперник часто закрывал вас в своей зоне. Почему вам не удалось в нужный момент забрать игровое преимущество, когда нужно было отыгрываться?

— Здесь вопрос заключается в том, что площадка в Уфе чуть пошире, поэтому больше пространства на периметре. И здесь это модное слово в нашем хоккее — наложение, команда держит шайбу по периметру. Ничего особенного не было, но такая игра заставляет ребят уставать.

Потому что шайба катается между игроками, идет движение по кругу. Наши игроки пытаются ее вывести. И когда ты провел на площадке уже минуту и больше, ты не можешь совершать какие-то ходы, которые могут обернуться голами. Поэтому мы, в принципе, стояли по периметру, пытались шайбу у соперника отобрать.

Здесь очень важный момент — когда игрок уставший, начинаются маленькие фолы, удаления. Поэтому мы предупреждали, что в таких ситуациях, когда поляна широкая — она шире, чем в Питере на 2 метра — всегда есть возможность эти элементы прокручивать. Соперник все сделал грамотно. Они, в принципе, довольно долго держали шайбу.

Одно наше звено было очень уставшим, я даже дал Голдобину пару отрезков паузы, потому что он провел на льду в это время две минуты. И только в этом я вижу то, почему мы не смогли забрать шайбу, из-за того, что после пяти матчей, которые мы провели, не было дополнительных сил для того, чтобы шайбу забрать, — сказал Игорь Ларионов.