Книгу про Овечкина «Звезда по имени Ови» презентовали в Москве. Тираж — 2500 экземпляров

13 ноября в Москве состоялась презентация книги про Александра Овечкина «Звезда по имени Ови».

Источник: Спортс"

Автором книги которой стал замредактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Среди гостей презентации были Павел Садков, главный редактор издания Олеся Носова, экс-хоккеист и тренер Мисхат Фахрутдинов, бывший защитник «Динамо» Василий Паюсов, а также хоккейный обозреватель Павел Лысенков.

«Мне было интересно работать над этой книгой. Почему я согласился? Хотел сделать книгу для обычных людей, которые слышали фамилию “Овечкин” и хотят узнать что-то о нем. Это — простой рассказ про простые истории. Но мне хотелось нащупать, что он скрывает.

Овечкин не так много людей к себе подпускает, мне хотелось немного пощупать. Я задал несколько вопросов ИИ. Меня ИИ так надувал. Хотелось сделать человеческую историю, для меня очень важно", — рассказал Павел Садков.

Тираж книги — 2500 экземпляров. По словам Носовой, книга уже окупилась и будет допечатываться.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли-2018, трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Он является воспитанником «Динамо».

В сезоне-2024/25 капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 901 гол в НХЛ.

