Книгу про Овечкина «Звезда по имени Ови» презентовали в Москве. Тираж — 2500 экземпляров

«Мне было интересно работать над этой книгой. Почему я согласился? Хотел сделать книгу для обычных людей, которые слышали фамилию “Овечкин” и хотят узнать что-то о нем. Это — простой рассказ про простые истории. Но мне хотелось нащупать, что он скрывает.