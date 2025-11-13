Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч — молодец. Наши договоренности действуют — у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»

23-летний Миллер забил 3 гола и сделал передачу. Это первый хет-трик защитника в КХЛ. На матче присутствовали отец хоккеиста Джон и брат Джош.
— Лучший матч Митчелла Миллера в сезоне — это следствие визита семьи?
— Конечно, когда родные проделали такой путь, хочется их порадовать.
Митч — молодец, наши сентябрьские договоренности действуют — у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на игру в обороне, — сказал Гатиятулин.
Лучший матч в карьере защитника «Ак Барса» — первый хет-трик в КХЛ.
Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.