Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Она сыграет вдову тренера, которая заменит его в школьной команде

«Действие сериала разворачивается в небольшом рабочем городке Саут-Дороти, штат Миннесота, где школьная хоккейная команда десятилетиями становилась чемпионами штата и выпускала звезд НХЛ под руководством легендарного тренера “Салли” Салливана. Когда в автокатастрофе погибают несколько игроков и Салли, город обращается к Харпер Салливан — вдове тренера Салли — с просьбой стать тренером новой команды из измученных и сломленных молодых людей.