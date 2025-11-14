Ричмонд
03:00
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.58
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.37
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.38
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Она сыграет вдову тренера, которая заменит его в школьной команде

Netflix анонсировал сериал про школьную хоккейную команду из Миннесоты.

Источник: Спортс"

Актриса Мишель Монахан, известная по сериалам «Настоящий детектив» и «Белый лотос», сыграет главную роль в новом сериале о хоккее из восьми эпизодов.

Монахан сыграет роль тренера Харпер Салливан.

«Действие сериала разворачивается в небольшом рабочем городке Саут-Дороти, штат Миннесота, где школьная хоккейная команда десятилетиями становилась чемпионами штата и выпускала звезд НХЛ под руководством легендарного тренера “Салли” Салливана. Когда в автокатастрофе погибают несколько игроков и Салли, город обращается к Харпер Салливан — вдове тренера Салли — с просьбой стать тренером новой команды из измученных и сломленных молодых людей.

Перед вами обнадеживающая и незабываемая история команды аутсайдеров, которые объединяются, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой город, вернуть себе прежний образ жизни и превратить общее горе в непреодолимую силу", — сообщает Netflix.