Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.58
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.37
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.38
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале поделился мнением о шутках и разыгрышах Марка-Андре Флери.

Источник: Спортс"

— Ты репостнул пост с Марком-Андре Флери. Следишь за легендой?

— Конечно! Я с детства слежу за Марком-Андре Флери. У меня была возможность несколько раз потренироваться с ним. Я учусь у него и слежу за ним всю карьеру.

— Марк-Андре известен своими шутками и харизмой, как и ты. Берешь с него пример?

— Ха-ха. Нет, я никогда не смогу стать таким, как он. Его не победить в этой игре. Я думаю, он лучший в этом деле.

Я не такой хитрый, как он. Я просто приезжаю на арену с улыбкой и стараюсь веселиться, — сказал Фукале.

Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял — что-то не так».

Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре в ответ намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты мясные палочки. «Питтсбург» и «Миннесота» жили в одном отеле на выходных.

Флери в парике и накладных усах чистил лед в выставочном матче с «Чикаго».