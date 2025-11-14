Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»

— Ты репостнул пост с Марком-Андре Флери. Следишь за легендой?
— Конечно! Я с детства слежу за Марком-Андре Флери. У меня была возможность несколько раз потренироваться с ним. Я учусь у него и слежу за ним всю карьеру.
— Марк-Андре известен своими шутками и харизмой, как и ты. Берешь с него пример?
— Ха-ха. Нет, я никогда не смогу стать таким, как он. Его не победить в этой игре. Я думаю, он лучший в этом деле.
Я не такой хитрый, как он. Я просто приезжаю на арену с улыбкой и стараюсь веселиться, — сказал Фукале.
Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял — что-то не так».
Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре в ответ намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты мясные палочки. «Питтсбург» и «Миннесота» жили в одном отеле на выходных.
Флери в парике и накладных усах чистил лед в выставочном матче с «Чикаго».