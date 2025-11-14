Ричмонд
Евгений Малкин: «Не думаю о новом контракте. Наслаждаюсь каждым днем и стараюсь выкладываться по полной»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил, что не думает о новом контракте.

Источник: Спортс"

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В 17 играх нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3+18) очко.

"Если вы, ребята (из СМИ), довольны (нашей игрой), то и я доволен (смеется). Я не думаю о новом контракте или еще одном сезоне. Я говорил перед сезоном, что хочу быть счастливым, просто играть в свою игру, не думая слишком много, просто наслаждаться каждым днем, наслаждаться хоккеем.

Я наслаждаюсь каждым днем, хожу на каток и стараюсь выкладываться по полной", — сказал Малкин.

Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду — возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон».

Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде».

