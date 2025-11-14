Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.40
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков — во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне — 4+9 в 17 играх

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (0:7).

На счету 19-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

Сегодня Демидов (15:15, «минус 2») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком.