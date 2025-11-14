Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке

«Вашингтон» проиграл «Флориде» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для «столичных» 7-м в последних 9 играх.

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 17 очков в 17 играх в текущей регулярке и идет на 15-м месте в Восточной конференции, опережая лишь «Баффало» (14 в 17).