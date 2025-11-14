У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке

Поражение стало для «столичных» 7-м в последних 9 играх.
Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 17 очков в 17 играх в текущей регулярке и идет на 15-м месте в Восточной конференции, опережая лишь «Баффало» (14 в 17).
«Вашингтон» проиграл «Флориде» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
