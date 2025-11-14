Ричмонд
Малкин о том, может ли «Питтсбург» выйти в плей-офф: «Конечно. Мы сменили тренера, стараемся изо всех сил, Кросби играет невероятно. Это хорошая команда»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о том, способна ли команда выйти в плей-офф.

Источник: Спортс"

На данный момент «Пингвинс» идут на 6-м месте в Восточной конференции. В 17 играх нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3+18) очко.

Напомним, в прошлом сезоне «Питтсбург» занял 13-е место в Восточной конференции и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.

"Да, конечно. Мы читали статьи перед сезоном, в которых говорилось, что мы уже недостаточно хороши. Это тяжело.

Последние три сезона мы не показывали своей лучшей игры. Но мы сменили тренера, появилось несколько новых лиц. Мы стараемся изо всех сил. Сидни Кросби играет невероятно. Это хорошая команда.

Если мы будем оставаться здоровыми, наверняка сможем выйти в плей-офф", — сказал Малкин.

