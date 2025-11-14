Хэйс о Малкине: «Монстр. Кросби — самый трудолюбивый, но Джино пашет не меньше. Он видит игру на 3 шага вперед, выглядит как 25-летний на льду»

Когда играешь против какого-то игрока, формируешь свое мнение, не зная человека. А Джино оказался полной противоположностью тому, что я ожидал. Он обожает хоккей. Он невероятно умный. Он видит игру на три шага вперед. И при этом он один из самых трудолюбивых в команде. Он стал одним из моих любимых партнеров за всю карьеру.