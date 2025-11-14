Черкас о составе «России 25»: «Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков, не удивительно. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»

"Нет ничего удивительного в том, что Роман Ротенберг решил не вызывать игроков СКА в сборную России. Во-первых, СКА сейчас находится в подвале турнирной таблицы — на 9-м месте. Во-вторых, у тренерского штаба сборной есть ряд других хоккеистов, команды которых занимают более высокие позиции в чемпионате. Они выглядят сильнее.