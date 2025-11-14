Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.11
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.82
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
15.11
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.72
Хоккей. КХЛ
15.11
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Черкас о составе «России 25»: «Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков, не удивительно. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас не удивлен тому, что игроки петербуржского клуба не были вызваны в сборную «России 25» на на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Источник: Спортс"

Ранее тренерский штаб сборной определился с окончательным составом. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

Главным тренером «России 25» является Роман Ротенберг, ранее возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга.

"Нет ничего удивительного в том, что Роман Ротенберг решил не вызывать игроков СКА в сборную России. Во-первых, СКА сейчас находится в подвале турнирной таблицы — на 9-м месте. Во-вторых, у тренерского штаба сборной есть ряд других хоккеистов, команды которых занимают более высокие позиции в чемпионате. Они выглядят сильнее.

Я не думаю, что в этой ситуации есть какая-то личная история. Игроков СКА не вызвали исключительно по спортивному принципу. Петербуржцы играют очень неровно, сочетая хорошие матчи с невзрачными. Если бы СКА шел в лидерах, мы бы увидели хоккеистов клуба в сборной.

Еще не стоит забывать — в составе петербуржцев есть ряд травмированных игроков. Но в любом случае невызов игроков СКА в сборную России — вред для имиджа клуба и самих хоккеистов", — сказал Сергей Черкас.