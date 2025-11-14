Ричмонд
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно — какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали — ругаемся»

Врач сборной России Егор Козлов заявил, что для хоккеистов вегетарианство во время сезона является ошибкой.

Источник: Спортс"

— Андрей Зубарев рассказывал, что пробовал вегетарианство в СКА. Насколько это опасно в сезоне?

— Увлекательно-поучительная история. Андрей быстро был вынужден с этим закончить. В сезоне такие эксперименты — ошибка. При вегетарианстве для спортсмена возрастают риски: недобор белка, железа, витаминов группы B, цинка, многого другого, что может привести к травме. Мы объяснили ему: «Если хочешь — переводи организм на вегетарианское меню в межсезонье, когда есть время перестроиться».

Были определенные сложности с заказом в поездках нута, тофу — заменить животный белок. Приезжаешь в какой-нибудь далекий маленький город, какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне таких названий не слышали, обижались, думали — ругаемся. Дальше последовали события, которые вернули игрока к обычному полноценному рациону питания, — сказал Егор Козлов.