Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно — какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали — ругаемся»

— Увлекательно-поучительная история. Андрей быстро был вынужден с этим закончить. В сезоне такие эксперименты — ошибка. При вегетарианстве для спортсмена возрастают риски: недобор белка, железа, витаминов группы B, цинка, многого другого, что может привести к травме. Мы объяснили ему: «Если хочешь — переводи организм на вегетарианское меню в межсезонье, когда есть время перестроиться».